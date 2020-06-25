غادة والي: رصد أكثر من 9000 موقع جديد لاستغلال الأطفال جنسيا

قالت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن الموجة الأولى من فيروس كورونا كانت في الاتحاد الأوروبي، حيث إن هناك خطوطا ساخنة للإبلاغ عن العنف المنزلي والعنف ضد المرأة.

وأضافت والي، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، عبر شاشة "الحياة"، أن دول الاتحاد الأوروبي هي أول من دقت ناقوس الخطر وقالت إن هناك زيادة في المكالمات والاستغاثات المتصلة بالعنف المنزلي.

وتابعت: "منظمة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها من مكاتب الأمم المتحدة، قارنت أرقاما مختلفة وأصدرت رقم أن 31 مليون امرأة معرضة للعنف في زمن كورونا".

وواصلت: "الوجود في المنزل مع ظروف اقتصادية ضاغطة أدى إلى الكثير من السيدات والرجال فقدوا وظائفهم، والعنف ضد المرأة بسبب ضغوطات اقتصادية، ومشكلات مختلفة تزايدت حدتها مع وجود الزوج والزوجة فترة طويلة في المنزل، وهذا الأمر أحد الآثار الجانبية لجائحة كورونا".

ولفتت، إلى أن هناك آثارا جانبية أخرى لجائحة كورونا على المجتمعات، وتم رصد أكثر من 9000 موقع جديد لاستغلال الأطفال جنسيا، وبالتالي تواجد الأسرة والأبناء لساعات طويلة أمام الإنترنت يؤدي إلى تعرضهم لمخاطر كثيرة جدًا، ومنها مخاطر الإتجار في البشر.