تبلغ من العمر 86 عاما.. تعافي معمرة من فيروس كورونا بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية عن شفاء سيدة معمرة تبلغ من العمر ٨٦ عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وخروجها من مستشفي الصوفية المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالة خضعت لبروتوكول العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها بالمستشفي، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليها بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية، وتعتبر هذه السيدة هي ثاني معمرة بالمحافظة تتماثل للشفاء داخل مستشفيات العزل بالمحافظة بعد السيدة فتحية والتي تبلغ من العمر ٩٦ عاما.

والجدير بالذكر أن وكيل الوزارة أعلن صباح اليوم أن ارتفاع معدلات الشفاء بالمحافظة لتصل إلي ١٥٦٨ حالة حتي الآن منهم ٢٣٣ بمستشفي السعديين، و ٢٢٣ بمستشفي أبو حماد المركزي، و ١٩٧ حالة بعزل الزقازيق، ، و ١١٧ بمستشفي منيا القمح المركزي، ١١٢ بعزل فاقوس، ٩٩ بمستشفي بلبيس، و ٧٥ بحميات الزقازيق، و ٧٤ بمستشفي ههيا المركزي، و ٦٧ بمستشفي الإبراهيمية المركزي، و ٦٤ بمستشفي الحسينية المركزي، و ٥٥ بمستشفي أولاد صقر المركزي، و ٤٠ بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و ٣٥ بمستشفي مشتول السوق المركزي، و ٣٥ بمستشفي ديرب نجم المركزي، و ٣١ حالات بالصدر، و ٣٠ بمستشفي القرين المركزي، و ٣٠ بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و ١٧ من مستشفي القنايات المركزي، و ١٤ بمستشفي أبو كبير المركزى، و ٩ من مستشفي الزقازيق العام، و ٧ من مستشفي الزوامل المركزي، و ٢ بحميات فاقوس، و ٢ بمستشفي الصوفية المركزي.