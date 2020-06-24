وكيل "صحة الشرقية" يوجه بتشغيل العناية المركزة لمصابي كورونا بالحسينية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، وأخر التجهيزات الطبية لوحدة العناية المركزة الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجه وكيل الوزارة بالتشغيل التجريبي للوحدة لخدمة أهالي مركز ومدينة الحسينية، والتي تم تجهيزها بقوة 8 أسرة، وبها 3 أجهزة تنفس صناعي، 4 أجهزة سباب، 14 سيرنج بامب، بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.

وشدد وكيل الوزارة علي إتباع كافة معايير وسياسات مكافحة العدوي، والتأكيد علي إرتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، كما تم مناقشة خطة العلاج لمرضي "كوفيد" وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما أكد علي وجود خطوط سير منفصلة لمرضي الأمراض التنفسية، وباقي المرضي في التخصصات الطبية الأخري، لمنع إنتشار العدوي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لرجال ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في مبادرة الخير علي التعاون المثمر وتكاتف الجهود، في ظل الظروف الراهنة، والدعم المتواصل لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بالدور الهام الذي يقوموا به، خلال هذه الأزمة، ومشيدا بجهود الجيش الأبيض في الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.