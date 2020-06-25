الزايدي: تصريحات السيسي الأخيرة عن ليبيا أعادت التوازن

قال الدكتور مصطفى الزايدي نائب وزير الخارجية الليبي الأسبق وأمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن تركيا دخلت إلى ليبيا عسكريا من أجل إبقاء جماعة الإخوان المسلمين طرفا في المعادلة السياسية.

وأضاف الزايدي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "آخر الأسبوع" المذاع على فضائية صدى البلد، أن تركيا تعمل مع جبهة الإخوان وأنها قامت بالتدخل في ليبيا عسكريا عبر البر والبحر خلال الفترة الماضية.

وتابع، أن الجيش المصري أعاد الاستقرار إلى المنطقة العربية وأن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير عن ليبيا أعاد التوازن للوضع الليبي، حيث تحدث عن إعادة الاستقرار إلى الدول الليبية وأن الوضع الحالي في ليبيا أمر خطير على أمن ليبيا و مصر والجزائر ومنطقة البحر المتوسط.

واستكمل، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر مع ليبيا ولن يتم السماح للتوغل التركي في الاستمرار في ليبيا، وأكد الرئيس السيسي أن الاعتداء العسكري على سرت والجفرة خط أحمر.