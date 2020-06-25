عقيلة صالح عن تصريحات السيسي بشأن ليبيا: موقف تاريخي

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن بعض الليبيين الذين لديهم انتشار الفوضى في بلادهم وعدم الوصول إلى حل سلمي، عطلوا هذا الحل.

وأضاف المستشار عقيلة صالح، أن الرئيس السيسي قام بموقف تاريخي وعادل، حيث طلب الذهاب إلى المفاوضات، وطلب من الجميع أن يبقى في مكانه، حسب مخرجات مؤتمر برلين ومن قبله المخرجات الدولية.

وجاء في تقرير أذاعته قناة "مداد" السعودية، أن رسالة حاسمة وجهتها إيطاليا إلى حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا، أمس الأربعاء، أضيفت إلى مجموعة رسائل من دول أخرى حملت المغزى نفسه، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

والرسالة جاءت في إطار تحذير من أي محاولات لإختراق جبهة سرت من قبل ميليشيات طرابلس، حيث أكد وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، عقب لقائه السراج في العاصمة طرابلس، على ضرورة إطلاق العملية السياسية في ليبيا، والعودة إلى المفاوضات.

وبدا التحذير مركزا بصورة لا تقبل التجاهل أو سوء التفسير، وخلاصته أن أي خطوات عسكرية من الميليشيات المدعومة من تركيا، لاختراق جبهة سرت، أمر مرفوض وسيؤدي إلى تفاقم النزاع.