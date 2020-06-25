بباقات الورود والبالونات وداع 18 متعافيا من كورونا في عزل الدقهلية

ودعت الأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد بالدقهلية اليوم، 18 متعافي من فيروس كورونا بباقات الورد واحتفال بالبالونات ولضفاء جو من الفرحة والبهجة وإطلاق الزغاريد تعبيرا عن سعادة الجميع.

وأعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن خروج 18 حاله من الحجر الصحى بتمي الأمديد وسط فرحه عارمه بشفائهم التام والعودة لذويهم

وأكد مكي، في تصريح صحفي، أن الاحتفال بشفاء المرضي وأيضا لنجاح الأطقم الطبية فى مهمتهم، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وتعود الحياه بأرض مصر كما كانت من قبل.

وأهاب وكيل وزارة الصحة بالمواطنين وخاصة بداية من السبت ورفع الحظر الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد والبعد عن الزحام .