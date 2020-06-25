فقد 40% من وزنه فتعافى من مرض السكري.. جراح مصري يحكي عن إنجاز طبي

حكى الدكتور شريف حقي استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة والمناظير بمستشفى سانت ماري بإنجلترا، تفاصيل شفاء رجل من مرض السكري بسبب جراحة أجريت له.

وقال حقي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه أجرى جراحة بالمناظير لمريض سمنة مفرطة وزنه 168 كيلو ويعاني من مرض السكري وكان يحصل على 6 أدوية لعلاج السكري.

وأشار إلى أنه خسر 40% من وزنه خلال عامين وتعافى من السكري بشكل نهائي بعدما أصبح وزنه 90 كيلو وتوقف عن تناول الأنسولين، لافتًا إلى أنه أجرى له جراحة تحويل مسار والتي يتم اجرائها في مصر بشكل جيد ومنتشرة بشدة، مثنيًا على جراحات السمنة المفرطة في مصر.

وفي سياق متصل كشف حقي عن وجود سماعات أغاني في غرفة العمليات، لافتًا إلى أنه يقوم بتشغيل أغاني عربية أثناء اجرائه الجراحات ويستمع لـ"عمرو دياب" أثناء العمليات التي يجريها، مؤكدًا أنها تنال إعجاب فريقه من الأجانب.