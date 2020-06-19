فيديو.. أحمد فايق يعرض "الروبوت المواجه لـ كورونا" في "مصر تستطيع"

قدم الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc" تقريرا عن فيروس كورونا وتكاتف المصريين من أجل مواجهة الفيروس.

وقال أحمد فايق خلال التقرير الذي قدمه بصوته: "لما إيدينا تبقى في إيد بعضنا بنقدر نعدي الصعب ونواجه المستحيل، وهذا مايحدث من اليوم الأول الذي دخل فيه كورونا مصر، بقى المصريين كلهم إيد واحدة، اللي بعلمه واللي بدعائه واللي بفلوسه، علشان نقدر نواجه".

وأضاف فايق: "محمود الكومي طالب في كلية الهندسة جامعة طنطا وباحث في مجال الروبوتات والأنظمة الذكية، قرر يشارك ويذاكر ويتعب علشان يصمم روبوت إنسان آلي مزود بمهام كشفية وقائية وذكاء اصطناعي وتكنولوجيا وناطق ومتحرك ويمكن التحكم به من أي مكان في العالم، ويقدر يكشف عن الإصابات في التجمعات الكبيرة وفي وقت قياسي، والطبيب هو من يوجه الروبوت ويشخص من خلاله ويكتب العلاج وبكدا نحمي الطبيب من العدوى".

وتابع فايق: "الكومي مشي في المسارات الشرعية وراح لأكاديمية البحث العلمي لتسجيله وماشي في كل اتجاه علشان يوصل حلمه للنور بهدف أصيل ووحيد، وهو إنه يساعد في المحنة اللي العالم كله بيواجهها، المحنة اللي بتأكد إننا هنقدر".

وقال محمود الكومي إن الروبوت يستطيع أن يتحدث مع أي مواطن، ويأخد معلومات ويسجلها، وعنده ذكاء اصطناعي بيشعر بوجود مشتبه به ويبلغ الجهات المعنية، وبيقدر يحمي الطبيب اللي بيعرض نفسه للخطر، ويوفر المهمات الوقائية، "مهما بلغ تمن الربوت مش هيكون بالطبع أد حياة إنسان".

فيما قال علي حسام الدين، من الفريق الإعلامي الخاص بـ"كيرا روبوت": "جهات كتيرة من الدولة تواصلت معانا وهنكون في تواصل خلال الأيام الجاية علشان نقدر تصنيع الربوت لإنقاذ مايمكن إنقاده من الفرق الطبية".