فيديو.. "مصر تستطيع" في تقرير عن أزمة كورونا: "المصريين ملوك الجدعنة"

أذاع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "Dmc" تقرير بصوت الإعلامي أحمد فايق، حمل عنوان: "المصريين ملوك الجدعنة.. وجبات مجانية لمصابي كورونا في المنازل وتبرع بالبلازما من المتعافين للأطباء".

وجاءت كلمات الإعلامي أحمد فايق في التقرير الآتي: "جات كورونا دخلت مصر بعزم مافيها، خوفتنا وجرينا واترعبنا وكله قفل على نفسه، وكله التزم بالتعليمات ومفيش مقابلات ولا اجتماعات.. الزم بيتك.. لدرجة إننا كنا بنبكي على الحالات اللي مش لاقية حد يدفنها، الحق ده عنده كورونا.. الكلمة دي بقت وصمة عار بتتقال فالناس تجري من الخوف والرعب وسمعنا وشوفنا قصص مأسوية للي عاوز يطرد جاره علشان مصاب بكورونا واللي رافض يبيع ويشتري لأسرة مصاب كورونا، هي كوفيد 19 جت اختبار للبشرية كلها علشان تغيرنا كمصريين ولا علشان تكتشف الحلو اللي جوانا؟".

وأضاف فايق عبر التقرير: "يوم واتنين والاختبار توقف والمعدن الحقيقي طلع، وبقينا مش ملاحقين على الجمال والروعة من المصريين اللي بجد.. في اللي فتح بيته لإستقبال العزل المنزلي واللي بيلف يوزع كمامات على الناس ببلاش واللي بيعمل وجبات جاهزة على حسابه ويوزعها على المعزولين منزليا، واللي أتبرع ببلازما الدم واللي علق على بيته وحذر جيرانه أنه مصاب، واللي بيلف يعقم البيوت في قريته وأبطال المستشفيات".

واختتم فايق: "الأطباء والمتخصصين اللي بيقدموا الإستشارات أونلاين وبيحاربوا كورونا أونلاين، واللي بيسلي خالته ويعزفلها كمان في عزلتها.. ولسة كتير وكتير نحكيه في سنين وميخلصش عن جدعنة المصريين.. ممكن الخضة تلخبطهم بس تيجي لمحنة توحدهم تاني وتطلع أجمل مافيهم ربنا يديمها نعمة.. نعمة أنك تكون مصري".