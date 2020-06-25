  روسيا وبلجيكا تبحثان التسوية في الشرق الأوسط

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين اليوم الخميس مع المدير العام للشئون السياسية في الخارجية البلجيكية أكسيل كينيس، عبر اتصال هاتفي، عددا من القضايا الدولية والإقليمية، من بينها التسوية في الشرق الأوسط ومعاهدة الأجواء المفتوحة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية:" ناقش الطرفان خلال المحادثة عددًا من الموضوعات الدولية الملحة والقضايا الإقليمية في ضوء نظر مجلس الأمن الدولي فيها.

وتم توجيه اهتمام خاص من قبل فرشينين وكينيس إلى القضايا المتعلقة بتسوية الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني والوضع في سوريا ومعاهدة الأجواء المفتوحة".

وأوضحت الخارجية الروسية أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب البلجيكي.