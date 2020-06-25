إجراء رابع ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا بالشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بمستشفي السعديين المركزي قاموا بإجراء رابع ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمستشفيات العزل بالمحافظة، والأولي بمستشفي السعديين المركزي، وتتلقي الخدمة الطبية بقسم العزل بمستشفي السعديين، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة من الفريق الطبي بالمستشفي، مضيفاً بأن الأم والمولود بحالة جيدة، وتتلقي العلاج بقسم العزل بالمستشفي.

وكلف وكيل الوزارة مدير المستشفي، بالاطمئنان علي الحالة الصحية للأم والمولود، والمتابعة الصحية لهم، مقدماً الشكر للفريق الطبي من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة بمستشفي السعديين علي المجهود المبذول لصالح المرضي والمواطنين، مشيداً بالجهود المخلصة والعطاء المستمر للجيش الأبيض بجميع مستشفيات العزل خلال هذه الفترة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.