  حاكم تكساس يوقف عمليات إعادة الانفتاح بعد ارتفاع اصابات كورونا

أعلن حاكم ولاية "تكساس" الأمريكية جريج أبوت اليوم الخميس أن ولايته ستعلق جهودها لإعادة فتح الاقتصاد بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبدء امتلاء المستشفيات.

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية (في تعليق لها نشرته على موقعها الالكتروني في هذا الشأن) إلى أن أبوت حذر مراراً وتكراراً منذ أيام من كارثة متصاعدة؛ حيث ترتفع أعداد الحالات الجديدة في منطقتي هيوستن ودالاس فورت وورث وفي مدن مثل أوستن وسان أنطونيو وإلباسو.

ومع ذلك، قال أبوت:" إن الشركات المسموح لها بالعمل في ظل مرحلة إعادة الفتح الحالية ستظل قادرة على ممارسة أنشطتها".

وأضاف أبوت في بيان نقلته الصحيفة الأمريكية:" بينما نشهد زيادة في حالات كورونا الإيجابية وارتفاع نسب اللجوء إلى المستشفيات، فإننا نركز على الاستراتيجيات التي تبطئ انتشار هذا الفيروس مع السماح في الوقت ذاته لسكان تكساس بمواصلة كسب اجورهم لدعم أسرهم".

وأكد أبوت:" أن آخر شيء نريد القيام به كولاية هو العودة إلى الوراء وإغلاق الشركات، غير أن الأمل هو أن يساعد هذا التوقف المؤقت الولاية على إيقاف انتشار العدوى، حتى نتمكن من دخول المرحلة التالية من فتح الولاية للأعمال بأمان.وتعليقا على ذلك، قالت "ذا هيل" إن خبراء القطاع الصحي راقبوا بانزعاج متزايد ارتفاع عدد الحالات المؤكدة في تكساس إلى 125 ألفا، فيما تتعامل الولاية مع ما يقدر بـ 50،000 حالة نشطة، وهي واحدة من أعلى الأرقام على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

يُشار أيضا إلى أن تكساس سجلت أكثر من 5000 حالة جديدةعلى مدار اليومين الماضيين، فيما تضاعف عدد الحالات الإجمالية المُعلنة منذ نهاية مايو الماضي.