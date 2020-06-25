التضامن: موقع علاوات المعاشات تعرض للعطل بسبب كثافة الزيارات.. وأصلحناه وطورناه

أكد الدكتور محمد العقبي المتحدث الإعلامي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة قدمت اعتذارها لأصحاب المعاشات، بسبب تعرض موقع الاستفسار عن العلاوات الخمس للأعطال.

وقال "العقبي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الموقع استقبل في اليوم الأول من 950 ألف إلى مليون زيارة، ما تسبب في وقوعه، لافتًا إلى أن الموقع يعمل الآن، وتمت زيادة سعته وسرعته بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ومشيرًا إلى أن آداء عمل الموقع سيتحسن خلال الساعات المقبلة.

وأشار "العقبي" إلى أن اجمالي المستفيدين من العلاوات الخمس حوالي 2 مليون و400 ألف مواطن، بتكلفة تصل إلى نحو 35 مليار جنيه، لافتًا إلى أن 60 مليارًا هي إجمالى ماتتحمله هيئة التأمينات هذا العام لأصحاب المعاشات.

وفي سياق متصل، كشف "العقبي" عن تفاصيل العمل في الحضانات مضيفًا: "بدأنا في وضع الخطوات الإرشادية لفتح الحضانات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية"، لافتًا إلى اجراء الوزارة استطلاع حول فتح الحضانات شارك فيه 75 ألف شخص، حيث أبدى 79% منهم رفضهم لعودة الحضانات.

وشدد متحدث الوزارة على توفير جميع إجراءات الوقاية قبل فتح الحضانات، للحفاظ على صحة الطلاب، مع السماح بعمل الحضانات العلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن كل شخص تقدم لموسم الحج للجمعيات هذا العام له الحق في دخول قرعة العام المقبل، لافتًا إلى أن الوزارة لم تجر القرعة ولم تتسلم أموال من أي شخص لحج الجمعيات.

ولفت "العقبي" إلى أن أكثر من 31 ألف شخص تقدموا بطلب لحج الجمعيات، وأن الوزارة كان مخصص لها 12 ألف تأشيرة فقط.