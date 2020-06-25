"التضامن" تكشف عن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا داخل دور الرعاية

قالت الدكتورة هبة أبو العمايم، مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش، إنه مند تفشي فيروس كورونا المستجد اتبعت الوزارة مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، ومن بين تلك الإجراءات تحديد الفئات المستهدفة وكان من بينها دور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، سواء دور أيتام أو دفاع اجتماعي أو مسنين أو كبار بلا مأوى أو مراكز استضافة المرأة أو دور المغتربات أو الحضانات النهارية، إضافة إلى مباني المديريات والإدارات والوحدات.

وأضافت "أبو العمايم"، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم تعميم منشور وزاري على جميع مديريات التضامن الاجتماعي بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، والتي كانت من بينها ضرورة توفير كاشف حراري داخل كل الدور للكشف عن حرارة الأبناء والعاملين داخل الدار، وتوفير المطهرات والمنظفات بكميات كبيرة للوقاية من الفيروس.

وأشارت إلى أنه تم توفير ملصقات توعوية، لكيفية الوقاية من كورونا، كما تم منع توريد أي وجبات جاهزة من الخارج منعا لانتشار الفيروس وزيادة كميات المناديل والسوائل المنظفة داخل الدور وتدريب أبناء الدار بطرق الوقاية، لافتة إلى أن الوزارة عقدت بروتوكول مع جمعية الهلال الأحمر لتدريب العاملين من الكوادر النفسية والاجتماعية والموظفين داخل الدور.