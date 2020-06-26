"مجازر المنوفية" تشدد على منع الذبح بخارج المذابح المقررة

قال الدكتور عادل عبد المنعم، مدير الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بالمنوفية، إن الإدارة تقوم بتشديد منع ذبح الذبائح بخارج المجازر، حيث سيتم غلق وتشميع كافة المحال المخالفة.

وأضاف "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية الأولى، أنه تم ضبط جزار لعرضه بقرة حية للبيع والذبح خارج المذابح المقررة، وكذا ضبطت 6 أختام مزورة ومادة ملونة مقلدة كختم للذبائح، وذلك من أجل ضمان توصيل غذاء آمن لأبناء المحافظة، موضحا أن وجود ختم على الذبيحة يؤكد سلامتها حيث يتم تسجيل تاريخ ونوع الذبيحة أعلى الختم، ويزورها البعض.

وأكد أنه تم ضبط أيضا محل جزارة آخر يبيع اللحوم المذبوحة بخارج السلخانة، وكذا يتم الدفع بحملات مرورية على المستشفيات والمطاعم من أجل التصدي للذبح بخارج المدبح.