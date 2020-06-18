من ذبح الأقباط لعودة المحتجزين.. مواقف اتجهت فيها الأنظار إلى ليبيا

وصل المصريون المحتجزون في ليبيا إلى أرض الوطن، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بعد المباحثات المصرية الليبية هاتفيًا لإعادتهم وتأمين وصولهم، حيث تدخلت السلطات المصرية، لعودة العمال، وذلك بعد ساعات من تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجهزة الدولة بإعادتهم للبلاد.

واتجهت الأنظار كلها إلى ليبيا الشقيقة، التي أعادت 23 مصريًا مأمنين وسالمين إلى مصر، لكنها لم تكن المرة الأولى التي تتجه فيها العيون لهناك، بل سبقها مواقف عديدة ترصد "الوطن" أبرزها فيما يلي:

اتفاقية القاهرة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في القاهرة، في 6 من يونيو الحالي، وتضمن الاجتماع الإعلان عن عدة بنود إتفاق حول تطورات الأوضاع فى ليبيا، وتأثيرها على المنطقة، وشملت عدة بنود.

تسليم هشام عشماوي

سلمت القوات الليبية، الإرهابي هشام عشماوي، الذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفذ عددا من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر، إلى المخابرات العامة المصرية، في 29 مايو من العام الماضي، وجاء اتفاق التسليم خلال زيارة خاطفة قام بها اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية إلى ليبيا، وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات، واستكمال التحقيقات معه من القوات المُسلحة الليبية، وفقًا لما قاله الجيش الليبي.

مذبحة الأقباط

في 15 من فبراير 2015، حدثت في ليبيا واحدة، من أبشع الجرائم الإرهابية التي ارتكبها تنظيم "داعش الإرهابي" خلال فترة سيطرته على بعض المناطق في ليبيا، بإعدامه لـ21 من المصريين الأقباط.

الجريمة التي جرت ملابساتها على شواطئ مدينة سرت الليبية، وبثت عبر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي كانت مثالا للبشاعة التي هزت الضمير الإنساني العالمي بقوة ولا تزال آثارها باقية حتى اليوم تذكر العالم بوحشية الإرهاب والتطرف.

مهاجمة داعش في ليبيا

وفي 5 من مايو 2017، وجهت القوات الجوية المصرية 6 ضربات ضد إرهابيين من داعش بالقرب من درنة الليبية تأكدت مشاركتهم في التخطيط والتنفيذ لهجوم المنيا، والذي أسفر عن عشرات الشهداء، وسقط العديد من الجرحى في اعتداء مسلّح على حافلتين تقلّان أقباطا، كانتا تتجهان إلى دير الأنبا صموئيل.

وشدد السيسي خلال كلمة له من قصر الاتحادية آنذاك، على أنه تم بالفعل توجيه ضربة لمعسكرات الإرهاب وأن الجيش جاهز لتوجيه ضربات أخرى، كاشفاً في هذا السياق عن تدمير أكثر من 1000 سيارة دفع رباعي على الحدود الليبية منها 300 سيارة، خلال الشهور الثلاث التي سبقت الواقعة.

غارات مصرية على مناطق داعشية

وعقب ساعات من نشر فيديو ذبح داعش للأقباط المصريين، قالت القيادة العامة للجيش المصري في بيان إن القوات المسلحة وجهت ضربة جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.

وأضاف في بيان صادر أن القوات المسلحة قامت فجر يوم 16/2 بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابى بالأراضى الليبية.