اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: نتمنى عودة النشاط بنسبة 100% من الوعي

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الدولة بحاجة إلى أن يصل وعي المواطنين لمواجهة فيروس كورونا إلى 100%، وخاصة بعد قرار إعادة النشاط بنسبة الـ25%.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "mbc مصر"، أن الدولة لا تبحث عن تحصيل أموال مقابل تطبيقها لقانون الغرامات الذي يصل لـ4 آلاف جنيه على مخالفي الإجراءات الوقائية، بينما تبحث عن وعي وسلامة وحرص المواطن وحذر كامل لديهم جميعا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والمستشفيات المصرية جاهزة وبكامل طاقتها لاستيعاب أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأكد ثقته في تخطى الأزمة الحالية حيث إن الأرقام الحالية لعدد الإصابات اليومية بالفيروس توضح حالة الثبات، متمنيا المحافظة عليها في المراحل اللاحقة: "إن شاء الله لن تزيد الأرقام"، مشيرا إلى أنه وعلى كافة المواطنين ممن يظهر عليهم أي أعراض من الإصابة التوجه لاقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة، ومن ثم سيقدم الأطباء كل الخدمة الطبية المطلوبة.