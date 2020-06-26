"الوطن" ترصد 4 تحفظات للأطباء على مسودة لائحة امتحان مزاولة المهنة

حددت نقابة الأطباء 4 تحفظات على المسودة الأخيرة للائحة امتحان مزاولة المهنة، ترصدها "الوطن" في النقاط التالية.

1. أن يكون الامتحان لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يتدرب عليها الطبيب أثناء فترة الامتياز فقط، وليس امتحانا في المواد العلمية التي درسها بالكلية

2-عدم تضمين درجات الامتحان ضمن المجموع المحتسب عند التكليف أو النيابات بوزارة الصحة، حيث إنه يجب أن يتم الاعتماد على المجموع التراكمي للتخرج بالكلية

3- أن يعقد الامتحان إلكترونيا في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب، ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%.

4- أن يعقد الامتحان أربع مرات سنويا، ويكون أول مرتين لدخول الامتحان بدون مصاريف.

جاء ذلك في خطاب النقابة والذي أرسلته إلى الدكتور مجدى الصيرفى رئيس لجنة إعداد اللائحة المنظمة لامتحان مزاولة المهنة الجديد بوزارة الصحة، وطالبت بإعادة النظر فيها والأخذ بتحفظات النقابة قبل إقرارها بشكل نهائي.