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محمود مسلم

أول مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى من انفجار طهران

كتب:

وكالات
04:20 ص | الجمعة 26 يونيو 2020
انفجار طهران

انفجار طهران

رصد مقطع فيديو اللحظات الأولى من الانفجار الذي وقع في شرق العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الخميس.

ووفقًا لمقطع الفيديو الذي نقله "سكاي نيوز"، فإن انفجار وقع أحدث ضوء برتقالي ساطع أعقبته سحابة كثيفة من الدخان.

وقالت مصادر "العربية"، إن إعلام الحرس الثوري الإيراني يعترف بوقوع انفجار ضخم.

بدوره أعلن التلفزيون الرسمي أن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في شرق العاصمة الإيرانية. 

وأفادت مصادر العربية، بأن منشأة بارشين النووية تقع جنوب شرق طهران ومن المحتمل أن يكون الانفجار طال منشأة بارشين النووية الإيرانية. 

 