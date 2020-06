أول مقطع فيديو يرصد اللحظات الأولى من انفجار طهران

رصد مقطع فيديو اللحظات الأولى من الانفجار الذي وقع في شرق العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس الخميس.

ووفقًا لمقطع الفيديو الذي نقله "سكاي نيوز"، فإن انفجار وقع أحدث ضوء برتقالي ساطع أعقبته سحابة كثيفة من الدخان.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC