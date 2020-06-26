جمال شيحة: 5 لقاحات لفيرس كورونا تظهر للنور بحلول أكتوبر المقبل

أكد الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد، أنه يؤيد قرار رفع الحظر والعودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية المتوسطة والصغيرة من غدٍ السبت، مشددا على ضرورة رفع درجه الحذر الشخصي لكل المواطنين، على أن يحافظوا على حياتهم وحياة المخالطين لهم.

وأضاف "شيحة"، في بيان اليوم، إن هناك إجراءات سهله وبسيطة ولكنها شديدة الأهمية لمنع انتشار الفيروس في المرحلة المقبلة، أولها ارتداء الكمامة لمن يسير في الشارع، أو من يدخل مطعم أو مقهى أو منشأة حكومية سيلتقي فيها بآخرين، من أجل المحافظة على نفسه وعلى الآخرين، والحفاظ على مسافة تباعد بين الناس وبعضها لأن التكدس والتلاصق في هذه المرحلة غير مطلوب نهائيا، إضافة إلى ضرورة أن يتواجد الناس في أماكن جيدة التهوية ويفضل التواجد في الأماكن غير المغلقة ذات الهواء الطبيعي مع الاستغناء عن التكييف، وغسل الأيدي بالماء والصابون كلما أمكن ذلك.

وأوضح شيحة، أن علماء الوبائيات أثبتوا أن هذه الإجراءات لها تأثير قوي في تقليل نسبة الإصابة، مشيرا إلى أن لا مانع من استخدام الكمامات القماش في الأماكن العامة، وأثناء المشي في الشارع، ويمكن غسلها واستخدامها أكثر من مرة تخفيفا علي الناس في الظروف الاقتصادية الصعبة لكن داخل المنشآت الطبية يجب استخدام الكمامات الطبية المخصصة.

و أشار إلى أن هناك فرقا بين الأدوية المستخدمة للعلاج والعمل الاستراتيجي لصناعة مصل أو لقاح يمنع حدوث العدوى، فهناك أدوية ثبت أنها يمكن أن تكون مفيدة لمرضى كوفيد 19 سواء الحالات البسيطة أو المتوسطة أوالحرجة، وأثبت العلم أنه لا توجد حتى الآن فروق علاجية بين البشر على أساس عرقي أو جيني.

وتابع شيحة أن هناك 136 محاولة جادة لإنتاج وتصنيع لقاح لفيرس كورونا تقودها إنجلترا وأمريكا والصين وروسيا وبعض الشركات الناشطة في مجال البيولوجيا الجزئية في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا ونيوزيلندا، وكلها تعمل من أجل إنتاج لقاح لفيروس كورونا.

وأضاف، أنه بالفعل في الخريف المقبل خلال سبتمبر وأكتوبر سنسمع أخبارا جيدة ومبشرة عن لقاح بالتعاون بين جامعة أكسفورد مع أمريكا مع شركه استرا زينيكا، أيضا الصين لديها لقاحان تعمل على تجربتهما، وروسيا عندها لقاح واحد تعمل على تجربته في نفس الوقت، وبالأمس شركة إنجليزية مع شركة فرنسية، أعلنوا أنهم سيتمكنون من إنتاج لقاح سيكون له نتائج مبشرة، مشيرا إلى أنه بشكل عام نتوقع أنه خلال شهر أكتوبر المقبل، سيكون لدينا لقاح أوروبي أمريكي، ولقاح روسي، ولقاح صيني ، وبعدها بشهور سيكون اللقاح الانجليزي الفرنسي ظهر للنور.