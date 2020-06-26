لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 8 مناطق في حلوان غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن عدة مناطق في حلوان لمدة 12 ساعة لأعمال إصلاح خط المياه بمأخذ محطة شمال حلوان.

وأكدت الشركة أن المناطق المقطوع عنها المياه هي: "تقسيم نصر للسيارات – وادي حوف – حدائق حلوان – عزبة زين – المصانع – عزبة الصفيح – الهجانة - المعصرة"، وذلك اعتبارا من العاشرة صباح غدٍ حتى العاشرة مساء اليوم نفسه.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.