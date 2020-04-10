 جهاز مدينة الشروق يزيل التعديات على خط المياه الرئيسي المغذي للمدينة

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة لإزالة وصلات المياه الخلسة بخط مياه الشرب الرئيسي قطر 500 مم، المغذي للمدينة، بالتعاون مع الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير والمرافق بالمدينة.

وقال "الغيطي"، إن الحملة أسفرت عن إزالة حالات التعدى المتمثلة في توصيل مواسير عشوائية لإحدى الجمعيات الزراعية من خط التغذية القادم من محطة مياه مدينة العاشر من رمضان على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي، لتغذية مدينة الشروق، دون اتباع الإجراءات اللازمة لشروط التعاقد القانونية.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة تمكنت من تأمين الأجزاء المتعدي عليها بخط التغذية بإضافة صبة خرسانية تمنع إعادة التوصيل، كما تم تحرير محاضر حيال المتعدين، تنفيذاً للقانون وفرضاً لهيبة الدولة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه لن يسمح بوجود حالات تعدٍ على خطوط مياه الشرب، موجهاً بتأمين جميع خطوط التغذية بشتى الطرق، والمتابعة الدورية أولاً بأول لتلك المسارات حفاظاً على المال العام.

وفى سياق متصل، قاد المهندس عبدالرءوف الغيطي، حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بمنطقة الإسكان الاقتصادي، حيث تمكنت الحملة من إخلاء ممرات المشاة ومداخل العمارات من العوائق المتمثلة في تخزين أثاث متهالك ومتعلقات خارج حدود الوحدات السكنية، مما يمثل تعدياً على الملكيات العامة، وتم تحرير محاضر مخالفات لأصحاب الوحدات المتعديين، كما شملت الحملة تكثيف أعمال النظافة داخل المربعات السكنية بالمنطقة.

وقال "الغيطي"، إن الحملة تضمنت المرور على الأسواق التجارية بمركز خدمات الحي الثاني، ومصادرة الإشغالات المتواجدة أمام المحال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بهدف تحقيق سهولة حركة المواطنين داخل وخارج الأسواق التجارية، والمحافظة على الواجهة الحضارية في ضوء التطوير المنفذ بالإسكان الاقتصادي.