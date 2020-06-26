للمرة الثالثة.. تأجيل طرح فيلم Tenet للمخرج كريستوفر نولان

يبدوا أن صناع السينما مازالوا في حالة تخبط بشأن طرح الأفلام بدور العرض، فبعد أن وضعت شركة الإنتاج الكثير من الآمال على فيلم Tenet للمخرج كريستوفر نولان، على أمل جذبه للجماهير لقاعات السينما بمجرد طرحه، إلا أن قرار عرضه يوم 29 يوليو كان مصيره التأجيل مرة أخرى.

وقررت شركة "Warner Bros"، تأجيل عرض الفيلم إلى يوم 2 أغسطس، وقالت في بيان لها: "سنعرض الفيلم عندما يكون أصحاب دور العرض على استعداد، ويقول مسؤولو الصحة العامة إن الوقت قد حان"، وأضافت: "في هذه اللحظة ما نحتاجه أن نكون مرنين".

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها، وكان يأمل الكثيرون في أن يعيد فيلم "Tenet" الجمهور إلى السينما مرة أخرى، والتي تم إغلاقها في بلاد مختلفة منذ منتصف مارس لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

Tenet من إخراج وتأليف كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي. وتكلفة إنتاج الفيلم 205 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

ويعتبر كريستوفر نولان، واحدا من أهم المخرجين في العالم، وترشح لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشح لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4 مرات.