الكونجرس يقر مشروع قانون لإصلاح الشرطة.. وترامب يعارض

رغم معارضة الرئيس دونالد ترامب وحلفائه الجمهوريين في الكونجرس، وافق مجلس النواب الأميركي، على مشروع قانون مثير للجدل صاغه الديمقراطيون لإصلاح الشرطة، أمس، وأحيل التشريع إلى مجلس الشيوخ.

وجاء التصويت في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بتأييد 236 عضواً ومعارضة 181، على أساس حزبي إلى حد بعيد.

وجاءت مناقشة القانون بعد شهر من وفاة جورج فلويد، على يد أحد أفراد الشرطة، الأمر الذي فجر احتجاجات استمرت أسابيع، لمناهضة عنف الشرطة الأمريكية لاسيما مع الأميركيين من أصل أفريقي، وفقا لما نشره موقع "العربية".

إلا أنه من غير المرجح أن يمر مشروع القانون، الذي ينص على تغييرات ملموسة في القانون والسياسة لتحجيم سوء السلوك داخل الشرطة، بشكله الحالي في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، حيث حال الديمقراطيون يوم الأربعاء دون الموافقة على تشريع إصلاح أعده الجمهوريون.

كما من المفترض أن يدخل القرار تعديلات جذرية على نظام الشرطة، إذ يجعل من السهل على ضحايا انتهاكات الشرطة ملاحقة من يثبت تورطهم ومحاكمتهم، ويحظر ممارسة "الخنق" أثناء الاعتقال، ويفرض على أفراد الشرطة طرق أبواب المنازل قبل دخولها لتنفيذ أوامر الضبط، ويربط تمويل الولايات والحكومات المحلية بالالتزام بهذه القواعد.

بدورها، وصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التصويت بـ"التاريخي" وقالت إنه "يغير ثقافة الشرطة، ويمنح العدالة لمئات الضحايا ويستجيب لمطالب الأميركيين".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان وقع منتصف الشهر الحالي مرسوما يأمر بإجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة.

ويشمل القرار منع اللجوء إلى وضعية الخنق "إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر"، مضيفا أنه "يشجع" آلافا من وحدات الشرطة الأميركية على التزام "أرقى المعايير المهنية".