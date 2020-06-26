أستاذ باطنة: الأطقم الطبية تضحي بأرواحها لخدمة الشعب المصري

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية طب عين شمس، إنه في ظل الظروف الراهنة ومنذ عقود طويلة تقوم الأطقم الطبية بتقديم أرواحها وخدماتها لصد المشاكل الصحية التي تواجه المواطنين، بالرغم من وجود صعوبات وعوائق وإمكانيات في بعض الأحيان تكون غير كاملة، ولكن يتفانى الجميع في تقديم كل متميزة للشعب المصري.

وأضاف "عقبة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه حتى هذه اللحظة الخدمات الطبية في الدول العربية تعتمد على الأطباء المصريين، لافتا إلى أن الأطقم الطبية المصرية بشكل عام مطلوبة بشكل كبير في الدول العربية، وبعضهم تعدى ذلك وبات مطلوبًا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ويشار لهم بالبنان.

وأشار رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية طب عين شمس، إلى أن عدد الأطباء المصريين في الدول الخليجية يمثل 50 بالمئة من قوة العمل هناك، قائلًا "مفيش دولة في العالم إلا وفيها أطباء مصريين بأعداد كبيرة ومتميزين ونفتخر بهم، لأنهم مثل رائع لشباب الأطباء".

وأوضح أن دراسات شبه يومية تصدر عن فيروس كورونا المستجد، وأن مراكز الأبحاث حول العالم والتي يشترك فيها مصريين تواصل البحث عن علاجات جديدة سواء علاجات دوائية كيميائية أو علاجات مناعية من اللقاحات أو وسائل أخرى للقضاء على الجائحة.