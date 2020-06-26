وجبات وتطهير وحملة من الأطباء لطرق الأبواب في قرية المريس بالأقصر

حكى علي يونس من قرية المريس بالأقصر، تفاصيل مبادرتهم لدعم الأسر المتضررة بسبب فيروس كورونا.

وقال يونس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن مجهوداتهم بدأت بمبادرات فردية من منازل القرية بإخراج أطعمة من كل منزل ثم قاموا بعمل مطبخ، لافتًا إلى أن عدد الوجبات التي تخرج من المطعم وصلت 60 وجبة.

وأشار إلى أنهم بدأوا بـ4 متطوعين للعمل وأصبحوا الآن 15 متطوعا، مؤكدًا أن شباب قريتهم ينظمون 4 مبادرات لتعقيم القرية ورشها والتعاون مع المصابين وتنظيم الأماكن التي تشهد زحاما في القرية، بالإضافة إلى أن أطباء القرية يقومون بحملة لطرق الأبواب داخل القرية.