الأولوية لأسر شهداء الأطباء.. إعلامي سعودي يوضح الفئات التي ستؤدي الحج هذا العام

قال نعيم الحكيم إعلامي سعودي، إن المملكة العربية السعودية كانت حريصة على إقامة شعيرة الحج هذا العام، لكن مع مراعاة تطبيق القرارات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لسلامة حجاج بيت الله.

وأضاف الحكيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن الأعداد لن تتخطى الـ10 آلاف هذا الموسم وتم تحديد الفئات التي ستتمكن من أداء الفريضة من ضمن المواطنين والمقيمين من هم أقل من 65 عاما داخل المملكة وسيكون هناك فحوصات قبل الفريضة وسيتم عمل حجر صحي بعد انتهائها للمشاركين فيها.

وأكد أن الأولوية ستكون لأسر شهداء الأطقم الطبية في السعودية والطواقم الطبية لأداء الفريضة هذا العام.