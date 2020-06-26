وزير الاتصالات يشهد إطلاق أول برنامج للتدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي بجامعة أسوان

شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس إطلاق أول برنامج للتدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعي في جامعة اسوان، والذي يضم عددا من المتدربين والمتدربات من محافظة أسوان وعدد من محافظات الصعيد؛ حيث تم اتاحة البرنامج التدريبي من خلال تقنيات التعلم عن بُعد؛ يأتى ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة هواوى تكنولوجيز العالمية بهدف تأهيل واعداد 200 مدرب متخصص في مختلف المجالات التكنولوجية من جميع المحافظات والجامعات المصرية، وتدريب ما يزيد على 10000 متدرب من طلبة الجامعات وشباب الخريجين في مجالات تكنولوجيات التحول الرقمي المختلفة (شبكات البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الرابع والخامس، والحوسبة السحابية، وعلوم البيانات الضخمة، وشبكات الألياف الضوئية). شارك في اللقاء عبر الفيديو كونفرانس السيد/ كولين هو نائب المدير التنفيذى والرئيس الإقليمى لقسم الحوسبه والذكاء الاصطناعي بشركة هواوي العالمية والدكتور/ أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بالإضافة الى الطلبة المتدربين المشاركين في البرنامج.

وفي هذا السياق؛ وباستخدام تكنولوجيا التعليم عن بُعد تم اعداد واعتماد مدربين في مجال الذكاء الصناعي ومجال شبكات البيانات، كما تم اعداد واعتماد نحو 19 خبير من المعهد القومي للاتصالات بالمجالات المختلفة للتحول الرقمي لإعداد وتدريب مدربين، بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب 146 مدرب من مختلف المحافظات، كما قام المدربين المعتمدين بالانتهاء من تدريب 1061 متدرب من خلال أكثر من 60 فصل تدريبي.

وكان الدكتور/ عمرو طلعت قد شهد إطلاق أول مجموعة من التجارب المعملية التى يتم تنفيذها عن بُعد من خلال أجهزة ومعامل المعهد القومى للاتصالات بالقرية الذكية واللازمة لإتمام البرامج التدريبية التى يتيحها المعهد للدارسين، وذلك لأول مرة فى مصر، حيث شارك فى اجراء هذه التجارب مجموعة من شباب الخريجين في مجال الأمن السيبرانى كلٌ من مكانه من مختلف المحافظات منها: القاهرة، وأسيوط، والفيوم، والغربية، والمنيا، وبني سويف.

وصرح الدكتور/ عمرو طلعت بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حريصة على اتاحة اليات التدريب والتعليم عن بُعد والذي يشهد في المرحلة الحالية تزايدا في الاتجاه نحو استخدامه على المستوى العالمي باعتباره أحد الركائز الاساسية في مواجهة الظروف الحالية في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والالتزام بسياسات التباعد الآمن، بالإضافة الى كونه يعد أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، مضيفاً أن استخدام المعامل الالكترونية عن بُعد يعد أمراً حتمياً وضروريا لإكساب المتدربين الخبرة العملية اللازمة للتعامل مع الأجهزة والتكنولوجيات الحديثة المختلفة.

من جانبها قالت الدكتورة/ ايمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات بأن المعهد قام ولأول مرة في مصر من خلال خبرائه بعمل نظام يسمح بإتاحة معامله المتوفرة بمقراته المختلفة لإجراء التجارب العملية عن بُعد للبرامج والمنح التدربيبة المقدمة للشباب في مجالات التحول الرقمى ومنها الأمن السيبرانى والنظم المدمجة وشبكات المعلومات وتكنولوجيات المدن الذكية.

الجدير بالذكر أنه سيتم اتاحة تلك البرامج والامكانيات المعملية المختلفة لجميع المتدربين في محافظات مصر المختلفة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وبناء القدرات الرقمية للشباب.