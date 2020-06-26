مطار القاهرة يستقبل 6 رحلات استثنائية لإعادة 1163 مصريا عالقا

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، 6 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 1163 من المصريين العالقين، بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، والكويت، واليمن، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة نظمتها الشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من مدينة نيويورك، على متنها 317 راكبا، واستقبل المطار رحلة خطوط اير كايرو القادمة من الرياض وعلي متنها 174 راكبا من المصريين، واستقبل المطار رحلة أخرى لشركة إير كايرو للطيران قادمة من جدة، وعلى متنها 174 راكبا.

كما استقبل المطار رحلة خطوط النيل للطيران القادمة أيضا من مدينة جدة وتقل على متنها 161 راكبا، ورحلة الخطوط الكويتية القادمة من الكويت والتي تقل 325 راكبا مصريا. واستقبل المطار رحلة الخطوط اليمنية القادمة من سيون وتقل 12 راكبا مصريا.

وخضع جميع الركاب للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.