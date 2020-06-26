بسبب العنصرية.. شرطي أمريكي جديد يواجه اتهامات بمخالفة قواعد العمل

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن اتهامات وجهت لشرطي سابق في ميامي بمخالفة قواعد العمل، بعد أن ظهر في تسجيل فيديو وهو يضغط بركبته على عنق امرأة سوداء، ويطلق مسدسًا صاعقًا في بطنها وهي تصرخ.

وقالت كاثرين رندل النائبة العامة بالولاية في مؤتمر صحفي، إن الشرطي، ويدعى جوردي مارتل (30 عامًا)، يواجه اتهامات رسمية بمخالفة قواعد العمل، لتقديمه تقريرين يحتويان على تفاصيل مغلوطة عن الواقعة التي حدثت في 14 يناير، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد، أن مارتل وشرطيا آخر يدعى جايفر كاستانو، أقيلا الأسبوع الماضي لكن قسم شرطة ميامي جاردنز لم يذكر سببًا.

ويظهر تسجيل الفيديو الذي صوره أحد المارة للواقعة "مارتل"، وهو يجر امرأة سوداء تدعى سافيا ساتشل (33 عامًا) خارج سيارتها ويجبرها على الانبطاح على مساحة خضراء على جانب الطريق.

ثم يظهر في المقطع وهو يصعقها مرتين بمسدس صاعق، بينما يمسك شرطي آخر بذراعها، وهي تحاول جاهدة تحرير نفسها.

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات واسعة على العنصرية وسوء تعامل الشرطة منذ موت الشاب الأسود الأعزل جورج فلويد الشهر الماضي، وهو رهن احتجاز شرطة مدينة منيابوليس، إثر جثو ضابط بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.