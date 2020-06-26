شفاء 12 مصابا بكورونا في أسوان 

تماثل 12 مصابا بفيروس كورونا "كوفيد – 19" للشفاء، اليوم، بمستشفى أسوان التخصصي بالصداقة ونزل الشباب الدولي، وتقرر خروجهم من العزل الصحي.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، في تصريحات، إن الحالات التي تماثلت للشفاء هم "محمود . أ . ي، و أحمد .ص . ع ، و نسرين . م . ح، وخليل .م . خ، وسماح . ع . ع، و زينب . م . ك، ومحمد. أ . ح، و يوسف. ط. م، وهالة. ص . ع، وأمال . ط. ع، وائل . م . ع، وشيماء. م . م،".

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، جرى تجهيزه لاستقبال حالات العزل، حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي.