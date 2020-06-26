ضبط مصنع مواد غذائية ومركز طبي لإدارتهما دون ترخيص في الشرقية

شنت مديرية تموين الشرقية، بالتنسيق مع إدارة تموين فاقوس حملة تفتيشية للمرور على المحلات العامة والأسواق برئاسة محمد فوزي خليل مدير الإدارة وعضوية مفتشي قسم الرقابة التموينية بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع رنجة بناحية الصمايدة، لحيازته وعرضه للبيع 95 صندوق رنجة مدخنة زنة الواحد 5 كيلوجرام مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها وتاريخ إنتاجها ومدة صلاحيتها.

كما ضبط "م.ا.ع" صاحب مركز طبي للتخسيس بناحية كفرالعدوي لإدارته وتشغيله منشأة طبية خاصة بدون ترخيص وحيازته أجهزة طبية واستخدامه أدوية وأعشاب طبية غير مسجلة بوزارة الصحة بدون ترخيص.

وتم التحفظ على 230 عبوة zelden نقط و53 عبوة جرين كوفي نقط و126 عبوة جرين كوفي أكياس بداخل كل واحدة 20 كيس و31 عبوة هارف أكياس و14 عبوة سفوف للتخسيس، كما تم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالفين والمضبوطات.