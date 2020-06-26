إحالة 3 أشخاص للنيابة العسكرية في الإسكندرية بسبب البناء المخالف

شن مركز ومدينة برج العرب في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف بقرية بهيج، في إطار توجيهات الحكومة لفرض الانضباط وتطبيق القانون.

وقال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 4 قرارات إزالة أرقام "9، 35،37، 39 لسنة 2020"، صادرة لـ 4 عقارات بالقرية المشار إليها.

وأضاف، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحالة 3 مواطنين من القائمين على أعمال البناء المخالف إلى النيابة العسكرية للتحقيق.

وأكد أن حملات الإزالة مستمرة على مدار اليوم، للتصدي للمخالفات بشتى أنواعها، وتطبيق القانون، وفرض هيبة الدولة.