"مقاهي الإسكندرية": ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. وسعر جهاز الحرارة "غالي"

قال عفت صلاح، رئيس شعبة المقاهي في الإسكندرية، إن كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها رئاسة الوزراء يوافق عليها أصحاب المقاهي، ماعدا جهاز قياس الحرارة وذلك لثمنه الباهظ: "سعره غالي، ومش عارفين الكورونا هتنتهي امتى".

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه تم التوقيع بجهة "السياحة والمصايف" في المحافظة على فتح المقاهي، ومن سيقوم بالفتح بدون الإمضاء على القرار سيتم غلق مقهاه، موضحا أن هناك الكثير من المقاهي في محافظة الإسكندرية صغيرة، وهو ما سيصعب من إجراءت الفتح لدى تلك المقاهي.

وأكد أن هناك الكثير من أصحاب المقاهي يعانون تراكم الديون بالكثير من الأموال لدى جهات عدة: "اللي مش هيلتزم هيقفل ويتحول للنيابة".