11 قرار لمجلس جامعة الإسكندرية حول امتحانات نهاية العام

أصدر مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، 11 قرارا مهما تتعلق بضوابط وإجراءات امتحانات الفرق النهائية بالكليات والمعاهد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020.

وتشمل القرارات التي أصدرها الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية أنه يحق لأي طالب تأجيل الامتحانات في جميع المواد إلى دور سبتمبر، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا، على أن تحتسب له "كدور أول".

وتتضمن قبول الاعتذار سيكون في كل المواد الدراسية وليس مواد بعينها، وفي حالة رغبة الطالب تقديم أعذار عن مواد معينة، لابد أن يقدم "أعذار مسببة" كعذر قهري بعد إحضار ما يفيد ذلك.

كما يشمل منع دخول الطلاب الحرم الجامعي بدون "الكارنية الجامعي"، منع دخول أي أفراد غير القائمين على أعمال الامتحانات، وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وقرر المجلس فتح المدن الجامعية للطلاب المغتربين، والتي لم يتم استخدامها كمستشفات للعزل، وذلك خلال فترة الامتحانات،مع تسكين كل طالب في غرفة منفردا بالمدينة الجامعية مع الأخذ في الاعتبار تطهير جميع الغرف وإتباع كافة إجراءات السلامة.

وافق المجلس على استبدال الامتحانات الشفوية والإكلينيكية والمعملية بطرق تقييم أخرى تحقق نفس الأهداف والمخرجات.

وأكد على تقديم تسهيلات للطلاب الوافدين والطلاب الجدد المسافرين للخارج، حيث يجرى امتحانهم في أول تاريخ يلي وصولهم، وتحتسب لهم كدور أول.

وافق المجلس على عقد امتحانات طلاب الدراسات العليا بشرط عدم تزامنها مع امتحانات البكالوريوس لعدم حدوث تكدس بالكليات والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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