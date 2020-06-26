وكيل نقل النواب يطالب الحكومة بتحديد مواعيد إغلاق المحال العامة

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، بتطبيق دراسة التنمية المحلية بإغلاق المحلات والكافيهات والمقاهي والمطاعم ليلا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، لما لها من إيجابيات عديدة ستعود على الوطن والمواطن.

وقال في بيان له اليوم إن تحديد موعد لإغلاق جميع المحلات له العديد من المزايا أبرزها توفير الطاقة الكهربائية والبعد عن الصخب والضوضاء، كما أن الغلق خلال تلك الفترة ساعد على إجراء عمليات النظافة على رفع المخلفات حيث اعتاد المواطنون خلال الحظر الجزئي على ترتيب أولوياتهم التزاما بمواعيد غلقها.

وشدد زين الدين على أن مواعيد الغلق لن تكون على جميع المحافظات، حيث إن هناك محافظات لها طبيعة خاصة مثل المحافظات الساحلية وكذلك الأنشطة وهو ما لم تغفله دراسة وزارة التنمية المحلية واستعانتها بالداخلية والمحافظات والجهات المعنية.

وأضاف أن قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية حددت مواعيد للغلق وقال: "أفضل أوقات التنفيذ هي هذه الفترة، وعلينا الاستفادة مما اعتاد عليه أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم من الغلق في مواعيد محددة بسبب الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة.

وأشار إلى أن الفرصة متاحة الآن لنسير على نهج الدول المتقدمة، فمعظم المدن العالمية بالخارج تغلق محلاتها في مواعيد محددة، فلا يوجد بلد في العالم تظل المحلات مفتوحة طوال الليل، يجب تنظيم هذه المواعيد حسب أنشطة المحال، ومن يريد أن يمتد عمله لساعتين أو ثلاث بعد المواعيد المقررة عليه أن يدفع رسوما إضافية، كما أن الغلق بمواعيد سوف يخفف من الضغط على مرافق الدولة من كهرباء ومواصلات عامة وخاصة، وكذلك الطرق والشوارع المكدسة بالبشر من كل اتجاه.