حملات نظافة استعدادا لفتح دور العبادة والمطاعم والمقاهي بالزقازيق

قال المهندس محمد حفنى الصافى السكرتير العام لمحافظة الشرقية أن وحدة التدخل البيئي السريع قامت برفع القمامة ومخلفات البناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمركز الزقازيق وذلك للحد من الأوبئة والأمراض والفيروسات والوقاية من فيروس كورونا المستجد. واستعدادا لافتتاح دور العبادة والمقاهي.

وأوضح أن وحدة التدخل البيئي السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بمركز الزقازيق وتم رفع (3780م3) قمامة بواقع 109نقلة باستخدام 15معدة (2لودر- 13سيارة) وذلك على مدار ثلاث أيام من الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجارى كما تم توجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة و تم التنبية على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء والتنبية على أصحابها بتسويرها حفاظاً عليها حتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخري تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تكثيف عمليات النظافه اليومية بمحيط دور العبادة و المطاعم والمقاهى إستعداداً لعودة فتح دور العبادة وعودة مزاولة نشاط المطاعم والمقاهى ، وكذلك شدد المحافظ على تكثيف النظافة بمحيط لجان الثانوية العامة والدبلومات وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد وكذلك التخلص من المقالب العشوائيه ورفع ما بها من مخلفات وقمامه ونقلها للمدفن الصحي بالخطاره واستغلال فترة الحظر فى اعمال النظافة ورفع المخلفات بنطاق المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الاماكن المخصصة لذلك للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة .