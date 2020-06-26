الإفتاء تدعو لعدم إحضار الأطفال إلى المساجد: ظرف استثنائي

دعت دار الإفتاء المصرية المصلين الذين سيؤدون صلاة الجماعة غدا السبت، لعدم إحضار الأطفال للصلاة في تلك الظروف الاستثنائية والتي تشهد تفشي وباء كورونا.

وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الشرع أوصى بتعويد الأطفال على حضور الصلاة، إلا أن الحالات الاستثنائية لها حكمها؛ فيراعى عدم الإفراط في إحضار الصغار وغير المكلفين وأصحاب الأعذار وذوي الاحتياجات الخاصة بدنيا وعقليا؛ لما يتطلبه الاجتماع في ظروف الوباء من حذر وإجراءات قد يتهاونون في الالتزام بها.

وأضافت "الإفتاء"، أن من القواعد التي أرساها النبي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - من خلال سيرته العطرة، أنه كلما ازداد ضعف الإنسان تأكد وجوب رعايته والحفاظ عليه؛ ولذلك أكد على المزيد من رعاية الأطفال والضعفة، فكان يوصي بتجنيبهم مواطن التزاحم، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه آله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» متفق عليه، مشيرة إلى أن الزمان الآن زمان اضطرار لا زمان اختيار، والوقت وقت حذر لا وقت توسعة.