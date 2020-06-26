المتهم بقتل والده في الشرقية: أقام علاقة "غير شرعية" بابنته

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، من القبض على عامل وزوج شقيقته، لاتهامها بقتل والد الأول، مبررين جريمتهم بوجود علاقة غير شرعية بين الأب وابنته.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة الحسينية بورود بلاغ من "شيرين ح ع ح" مقيمة بقرية سعود مركز الحسينية، اتهمت خلاله شقيقها "ح ح"، 27 عاما، عامل، وزوجها "عبدالحميد ع ا"، 52 عاما، عامل، بقتل والدها "ح ع" عامل.

انتقلت قوة من مركز شرطة الحسينية لإجراء التحقيقات، وتبين أن المتهمين اعتديا على المجني عليه بالضرب بأداة خشبية "شومة" أثناء نومه، وتخلصا من الجثة بدفنها في قطعة أرض زراعية ملحقة بمنزل زوج ابنته.

جرى ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وابنته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض ابنه المجني عليه على الطب الشرعي.