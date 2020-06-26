طلاب يبتكرون طريقة لمتابعة المزارع السمكية باستخدام الذكاء الاصطناعي

نفذ عدد من طلاب كلية المعلومات والحاسبات بجامعة مصر الدولية، مشروع تخرج للعام الحالي 2020، عن التحليل والمتابعة الآلية لبيئة المزارع السمكية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ونشرت فكرة المشروع ونتائجه في كبرى المؤتمرات العلمية التابعة لمؤسسة "ieee" المهتمة بالتقدم العلميّ والتقنيّ في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونيّة والحاسبات، وشارك في إعداد المشروع: "أحمد وليد زنون، مريم إسماعيل عبدالقادر، هدير مدحت بركات، كريم أسامة"، تحت إشراف الدكتورة ترجي محيي غانم، والدكتور أشرف عبدالرؤوف مشرف عام على المشروعات بالجامعة، وراجع المادة العلمية عن الأسماك الدكتور أيمن عمار رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق، والدكتور حسين خلف الله مستشار الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

يهدف المشروع لحماية المزارع السمكية من النفوق المفاجئ، عن طريق الكشف المبكر عن أمراض الأسماك، ومتابعة وتحليل حركة الأسماك في الأحواض، ويرسل النظام إشعارًا من خلال تطبيق هاتف لإخطار المسؤولين بالتغيرات وظروف المزرعة البيئية التي تهدد سلامة المزرعة.

وطبق المشروع على 3 مراحل، الأولى تشمل جهاز "راسبيري باي" موصل بكاميرا، وأجهزة استشعار لقياس درجة الحرارة ومعدل الأكسجين والهيدروجين بالمياه؛ لالتقاط صور الأسماك تحت المياه، والثانية تضمن المعالجة بتتبع حركة الأسماك وتحليل حركتها باستخدام الذكاء الصناعي للكشف عن أي سلوك غير طبيعي، والكشف عن الأمراض من خلال الصور الدورية للأسماك ويبدأ الكشف عن الأمراض عن طريق المعالجة المسبقة وتجزئة المناطق المصابة، وتحديد نوع المرض، ثم يرسل النظام إشعارًا للمسؤولين.