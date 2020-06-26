أم تخنق طفلتيها بشبرا الخيمة: أبوهم مش بيصرف علينا

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، القبض على ربة منزل متهمة بقتل طفلتيها خنقا في مدينة شبرا الخيمة بدعوى عدم إنفاق زوجها على المنزل.

كان العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى إشارة من المستشفى بوصول جثتي طفلتين هما "ريتاج"، 7 سنوات، و"جنا" 6 سنوات، وبهما آثار خنق حول الرقبة، وبسؤال والدتهما وتدعى "سمية"، ادعت أنها توجهت إلى السوق لشراء متطلبات المنزل وعندما عادت وجدتهما متوفيتين.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بعد قرار الطب الشرعي بوجود شبهه جنائية في الوفاة، وبتضيق الخناق على الأم انهارت واعترفت بارتكاب الواقعة.

وأمام عمرو عوض، رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، وبإشراف محمد حتة المحامي العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، اعترفت المتهمة بوجود خلافات بينها وبين زوجها لعدم إنفاقه عليها والأطفال وأنه دائم الشجار معها وخاصة بعد وفاة ابنها في وقت سابق وتأثره بذلك "لحبه الأولاد عن البنات"، فقررت قتل الطفلتين والانتحار بعد ذلك.

وأضافت أنها أقدمت على خنق الطفلتين، وعقب ارتكاب الجريمة تراجعت عن الانتحار وأسرعت بالطفلتين إلى المستشفى في محاوله لإنقاذهما، إلا أنها كانتا فارقا الحياة.

ووجهت النيابة للأم تهمة القتل العمد، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.