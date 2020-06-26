ماليزيا تدعو المجتمع الدولي إلى رفض خطة الضم الإسرائيلية

دعا رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، إلى شجب ورفض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من فلسطين المحتلة في الضفة الغربية.

وقال "ياسين"، خلال القمة الـ 36 لرابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا باسم آسيان، والتي تعقد افتراضيا، إن المجتمع الدولي يجب أن يضمن عدم تنفيذ هذه الخطة على الإطلاق.

وأوضح، في كلمته التي نقلتها صحيفة "مالاي ميل" الماليزية، أن كوالالمبور تشعر بقلق بالغ حيال مصير الفلسطينيين وسط استمرار التقلب في الشرق الأوسط.

وأكد "ياسين"، أن ماليزيا تدين وترفض بشدة إعلان إسرائيل الأخير بتنفيذ خطتها لضم مناطق من فلسطين المحتلة بالضفة الغربية، مشددًا على أن بلاده ستواصل تضامنها القوي مع الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس الوزراء الماليزي، إلى أن خطة الضم ستضعف من احتمالات التوصل إلى حل قائم لوجود دولتين التي يدعمها المجتمع الدولي.

وذكر أن الإجراء غير القانوني من جانب واحد الذي اتخذته إسرائيل، يدعو إلى التشكك في رغبتها الصادقة في التوصل لحل دائم وسلمي بشأن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني طويل الأمد.

يذكر أن حكومة الوحدة الإسرائيلية التي تشكلت بين رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو وخصمه السياسي بيني جانتز مايو الماضي، وقعت على اتفاق يسمح لإسرائيل بسن تشريع لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الأول، إسرائيل، إلى إلغاء خطتها بضم أجزاء من الضفة الغربية.