قاتل خفير العبور يمثل جريمته: "هو اللي صحي وأنا بسرقه"

اصطحبت قوة من مباحث القليوبية تحت إشراف النيابة العامة، عامل قام بقتل خفير في عقار بمنطقة العبور، لتمثيل جريمته، حيث مثل المتهم كيفية تنفيذ جريمته، بعدما بدأ في محاولة سرقة دراجة نارية كانت بجوار الخفير أثناء نومه في مدخل العقار، لكنه لكم يتمكن من ذلك فتسلل ناحيته وحاول سرقة المفاتيح، لكنه استيقظ وحاول الإمساك به، فأمسك بقطعة من الخشب وهشم رأسه.

واعترف المتهم أمام فريق التحقيق بإرتكابه للواقعة وقرر بعقده العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية بصورة عشوائية وبيعها: "هو إللى صحي وأنا بأسرقه".

وأضاف المتهم أنه أثناء سيره بتاريخ الواقعة بجوار العقار حراسة المجني عليه تلاحظ له نومه بمدخله وبجواره دراجته النارية وغلق البوابة الحديدية الخاصة بالعقار، فقام بالدخول للعقار متسلقاً سوره الجانبي، وحال محاولته الاستيلاء على مفتاح الدراجة النارية من المجني عليه شعر به ولدى مقاومته له قام بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية "عثر عليها بمكان الواقعة" فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى على الدارجة النارية وهرب.

وكانت زوجة المجني عليه قد أبلغت قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية بإكتشافها إصابة زوجها أثناء تواجده بعقار تحت الإنشاء "كائن بذات المنطقة - مُكلف بحراسته"، وعدم تواجد دراجته النارية، ووفاته عقب وصوله للمستشفى متأثراً بإصابته.