لتقوية جهاز المناعة.. أسعار المصادر الطبيعية لفيتامين "أ" في الأسواق

مع تفشي فيروس كورونا، يحتاج المواطنين بمختلف دول العالم لتقوية الجهاز المناعي، لمواجهة الفيروس في حال الإصابة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم برنامج الغذاء العالمي إليزابيث بيرس في بيان، إن تلبية الاحتياجات الغذائية للجسم تقوي المناعة لمحاربة العدوى، ويتضمن ذلك استهلاك المغذيات الكافية مثل "فيتامين أ"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومع قلة تواجد الفيتامينات في الصيدليات بسبب سحبها بكثرة من الأسواق لتخوف المواطنين من فيروس كورونا، يمكن الاعتماد على البدائل الطبيعية، وأوصت المواطنين بتناول الأطعمة التي تقوي المناعة يوميا، التي تحتوي على الفيتامينات.

وأوضحت عبر الصفحة الرسمية لها على موقع فيس بوك، أن مصادر فيتامين "أ" هي الطماطم والجزر والفلفل الرومي والألوان والبطاطا وقرع العسل.

وتستعرض "الوطن" أسعارها في الأسواق كالتالي:

الطماطم

بلغ سعر كيلة الطماطم 3.50 جنيهات.

الجزر

تراوح سعر كيلو الجزر بين 5 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي

بلغ سعر كيلو الفلفل الرومي 5 جنيهات.

الفلفل الألوان

تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 9 و11 جنيها.

قرع العسل

تفاوت سعر قرع العسل بين 8 و10 جنيهات للكيلو.