أوروبا تتجه لاعتماد "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

تنظر المفوضية الأوروبية في توصية طبية باستخدام عقار ريمديسيفير لعلاج مرض كوفيد-19، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه عادة ما توافق المفوضية على توصية وكالة الأدوية الأوروبية، ليصبح بذلك أول عقار لعلاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتنتج عقار ريمديسيفير شركة "جيلياد ساينسز" للأدوية ومقرها الولايات المتحدة.

وأفادت "بي بي سي" بأن الشركة لم تحدد سعرا بعد، ولكن سعره بالولايات المتحدة قد يصل إلى 5080 دولارا لدورة العلاج الواحدة.

ويستخدم العقار في الحالات المتقدمة الحرجة التي تعاني من التهاب رئوي ولمن تزيد أعمارهم عن 12 عاما.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أوصت بالموافقة المشروطة على استخدام عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، ليصبح بذلك أول عقار يقترب من الحصول على الضوء الأخضر كعلاج لهذا المرض بالقارة الأوروبية.

وقالت الوكالة، يوم الخميس، إن لجنتها المعنية بالأدوية البشرية أوصت باستخدام العقار مع المرضى الذين لا يقل عمرهم عن 12 عاما ويعانون من الالتهاب الرئوي وبحاجة لمدهم بالأكسجين.