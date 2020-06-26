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محمود مسلم

ضبط 3 أطنان دهون و475 كيلو أسماك خلال حملات تفتيشية بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
06:18 م | الجمعة 26 يونيو 2020
ارشيفية

ارشيفية

قال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين ، قامت بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك.

وتابع تم خلال الحملات المرور على ( 398 ) (محل جزارة - شادر بيع لحوم - ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - سوبرماركت ) وأسفرت عن تحرير ( 31 ) محضر مخالفة، وضبط ( 85 كجم ) لحوم صالحة للإستهلاك مذبوحة خارج المجازر و ( 110) كجم مصنعات لحوم ودهون.

وأضاف كما تم ضبط ( 31 كجم ) أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي و (95 كجم ) مصنعات لحوم و ( 39 كجم ) دجاج و ( 3 طن ) دهون و ( 475كجم ) أسماك وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري لإتخاذ اللازم قانونا.

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