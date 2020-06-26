السيطرة على حريق بالعتبة: النيران التهمت شقتين

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل، نشب في شقتين بالطابق الرابع، في عقار بالعتبة.

وقال مصدر أمني، إن النيران أتت على محتويات الشقتين، مؤكدًا السيطرة عليها قبل امتدادها لشقق مجاورة، ولا تزال عمليات التبريد مستمرة.

وأشار المصدر إلى عدم وجود أي إخطار بإصابات أو وفيات.

وتلقت نجدة القاهرة بلاغا بالحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها، والبدء في عمليات التبريد.

ومن المقرر أن تنتقل النيابة العامة، بعد إخطارها، للمعاينة وانتداب المعمل الجنائي، للوقوف على أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.