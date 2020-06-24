مصرع مسن بسبب الاختناق إثر حريق بوحدة سكنية في كفر الشيخ  

لقي مسن مصرعه إثر تعرضه للاختناق، في حريق نشب بوحدة سكنية بمساكن بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وجري نقل الجثمان إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة البرلس ، يفيد بنشوب حريق بوحدة سكنية بمساكن مدينة بلطيم.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ ، وتمكنت الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من السيطرة على الطريق ، بينما لقي مسن مصرعة نتيجة الإختناق داخل الوحدة السكنية.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لـ" ر . ا . ع " 62 عاما ، وجري نقل الجثه لمشرحة مستشفى برج البرلس تحت تصرف النيابة، حيث كلفت المباحث بالتحريات حول الواقعة.