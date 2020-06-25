حريق في منزلين و5 أحواش ماشية بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة سوهاج، على حريقين منفصلين أسفرا عن احتراق منزلين و5 أحواش للماشية بدائرتي العسيرات والمنشأة، ولم ينتج عن الواقعتين ثمة إصابات.

واقتصرت التلفيات على احتراق المنقولات المنزلية، وكميات من الغلال والبوص وأفلاق النخيل.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريقين الأول بدائرة مركز العسيرات، بقرية أولاد حمزة.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "عبد الرحيم.ع.ح"، 55 عاما، مدرس، ويقيم بذات الناحية وامتدت النيرات لـ 3 أحواش مجاورة.

وجرى الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، بسؤال أصحاب الأحواش ومالك المنزل رجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بناحية العيساوية، حيث انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك "هبة.ع.ا"، 30 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية وامتد لحوشين مجاورين، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق.

وتبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول، وتسبب ذلك في احتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل.