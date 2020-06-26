القوى العاملة: تعيين 471 عاملا من بينهم أثنين من ذوى الإحتياجات الخاصة بالدقهلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بالدقهلية 471 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من بينهم أثنين من ذوى الهمم، من الذكور والإناث ، كما تم تسجيل 1101 عامل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بواقع 886 من الذكور و 215 من الإناث لتشغيلهم في نطاق المحافظة .

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح الوزير ، أن المديرية قامت بمتابعة صرف المنحة الرئاسية في دفعتها الأولي التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة بالدقهلية خلال شهر مايو لـ 31 ألفاً و 320 عاملا بإجمالى 15 مليونا و 660 ألف جنيه من خلال 263 فرعا لمكتب البريد و104 فروع للبنك الزراعى .

وأشار أحمد القللى، مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات شهر مايو الماضي، إلى أنها قامت بصرف منح رعاية صحية وإجتماعية ومساعدات زواج لـ 12 حالة، حيث تم صرف منحة مواليد لـ 7 عمال بـ 14 ألف جنيه، ومنحة زواج لعامل بـ 3 آلاف جنيه، ومنحة رعاية صحية وعملية جراحية لعامل بمبلغ ألفين جنيه، كما تم صرف منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى لـ 3 عمال بمبلغ 3 آلاف جنيه .

وقال مدير المديرية : إنه تم متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بزيارات ميدانية لـ 106 منشآت من خلال حملات لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، والتأكد من تعقيم وتطهير المنشآت والمركبات التي تقل العمال، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية، والعلامات الإرشادية داخل المنشآت، ومتابعة تنفيذ التعليمات بخصوص الإجازات لأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن ، وذوى الإحتياجات الخاصة حفاظاً علي العاملين من انتشار الفيروس المنتشر (كوفيد- 19).

وقال "القللى" : إن المديرية قامت بتلقى 25 شكوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، منها 20 شكوى فردية و 5 شكاوى جماعية، تم تسوية هذه الشكاوى ودياً .